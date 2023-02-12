В аварии на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей

Водитель Kia К5 выехал на красный сигнал светофора.

Проводится проверка по факту ДТП на Пейзажной улице, в котором пострадали женщина и несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 17 сентября 39-летний мужчина, управляя автомобилем Kia К5, при проезде перекрестка по Пейзажной улице на красный сигнал светофора столкнулся с Renault Sandero под управлением 39-летней женщины. После этого Kia К5 наехал на трёх пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП пострадали трое пешеходов: 39-летняя женщина, 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб