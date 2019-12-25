Пожилой водитель Lada серьезно пострадал в ДТП с грузовиком в Тосненском районе

В настоящий момент компетентные структуры проводят необходимые следственные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего инцидента.

В ночь на 17 сентября, около 1:30, на трассе федерального значения М-10 "Россия", вблизи 610 километра в Тосненском районе, произошел инцидент с участием грузовых и легкового автомобилей.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель грузовика MAN TGA, направлявшийся в сторону Петербурга по крайней правой полосе движения, врезался в остановившийся на дороге автомобиль Lada Largus под управлением мужчины преклонного возраста, которому пришлось экстренно остановиться из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Следствием дорожно-транспортного происшествия стал серьезный ущерб здоровью водителя Lada: пожилой мужчина получил множественные травмы и переломанные кости, после чего был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии. Вторая пассажирка транспортного средства, женщина 73-х лет, не нуждалась в медицинской помощи и отказалась от предложенного лечения.

В настоящий момент компетентные структуры проводят необходимые следственные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего инцидента.

Фото: Piter.TV