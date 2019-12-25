Легковушка улетела в кусты у Триумфальной арки в Красном селе

Вечером 14 сентября возле Триумфальной арки в Красном Селе произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль на большой скорости врезался в кусты рядом с историческим памятником, пишет 78.ru.
Как сообщают свидетели происшествия, водитель автомобиля вел разговор по мобильному телефону, что стало причиной столкновения.
Информация о пострадавших отсутствует.
Фото: Piter.TV
