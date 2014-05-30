  1. Главная
Юноша из Кургана погиб после концерта в Петербурге
Сегодня, 8:53
Подростка нашли прохожие под окнами дома на Пейзажной улице.

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружили тело школьника из Кургана. Юноша приезжал в Северную столицу на концерт рэпера, пишет 11 ноября "Фонтанка". 

Подростка нашли прохожие под окнами дома на Пейзажной улице, где он снимал квартиру. Жилье оказалось запертым изнутри, сотрудники МЧС России и полицейские вскрыли дверь. Там были личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. 

Ранее на Piter.TV: следователи устанавливают обстоятельства гибели пассажира на станции "Озерки". Мужчина упал на пути утром 10 ноября. 

Фото: Piter.TV

