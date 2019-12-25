Следователи устанавливают обстоятельства гибели пассажира на станции "Озерки"

Напомним, мужчина упал на пути утром 10 ноября.

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на станции метрополитена "Озерки". Напомним, пассажир упал на пути утром 10 ноября.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пресс-служба СК РФ

После проверки примут процессуальное решение.

Фото: пресс-служба СК РФ