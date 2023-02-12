Пятилетний мальчик пожаловался на рукоприкладство в детсаду на Пейзажной

По словам малыша, работники учреждения хватали его и еще одного ребенка за руки.

Сотрудников детского сада на Пейзажной улице в Петербурге подозревают в рукоприкладстве. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Красногвардейского района 8 апреля пришел мужчина, заявивший, что его пятилетний сын вернулся из детсада с синяками. По словам малыша, работники учреждения хватали его и еще одного ребенка за руки. Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Ранее в Красном Селе мужчина избил своих детей кулаками и ремнем. Пострадали мальчик в возрасте 14 лет и 13-летняя девочка. Их отца отпустили, в отношении него составили протокол об административном правонарушении, связанном с неисполнением родительских обязанностей.

Фото: Piter.TV