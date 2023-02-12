  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пятилетний мальчик пожаловался на рукоприкладство в детсаду на Пейзажной
Сегодня, 13:00
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пятилетний мальчик пожаловался на рукоприкладство в детсаду на Пейзажной

0 0

По словам малыша, работники учреждения хватали его и еще одного ребенка за руки.

Сотрудников детского сада на Пейзажной улице в Петербурге подозревают в рукоприкладстве. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Красногвардейского района 8 апреля пришел мужчина, заявивший, что его пятилетний сын вернулся из детсада с синяками. По словам малыша, работники учреждения хватали его и еще одного ребенка за руки. Правоохранители по данному факту проводят проверку. 

Ранее в Красном Селе мужчина избил своих детей кулаками и ремнем. Пострадали мальчик в возрасте 14 лет и 13-летняя девочка. Их отца отпустили, в отношении него составили протокол об административном правонарушении, связанном с неисполнением родительских обязанностей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пейзажная улица, рукоприкладство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии