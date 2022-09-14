Метро Ладожская утром остановило вход из за толпы пассажиров у вокзала

Поезда уходили пустыми в центр утром пятницы

Днем 5 сентября на станции метро "Ладожская" временно ограничили вход для пассажиров из-за резкого увеличения потока людей, сообщили "Фонтанке" в метрополитене.

По данным очевидцев, около 8:30 у входа образовалась значительная очередь. Два состава, следовавших в центр по оранжевой линии от станции "Площадь Александра Невского", отправились без пассажиров. Свидетели описывали ситуацию как "толкучку и давку".

Жители Красногвардейского района, не сумевшие попасть в метро, пытались воспользоваться автобусами. У остановок у Ладожского вокзала образовалась давка, пассажиры жаловались, что транспорт был переполнен.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что ограничения касались только станции "Ладожская" и носили временный характер. Вход был возобновлен в 8:45, движение поездов на линии осуществляется в штатном режиме.

Фото: Piter.TV