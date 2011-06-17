Реконструкция станции метро "Фрунзенская" в Петербурге идёт быстрее плана

На станции Фрунзенская демонтировали эскалаторы быстрее чем за 3 месяца.

Реконструкция станции метро "Фрунзенская" в Санкт-Петербурге ведется с опережением сроков, сообщает 78.ru.

Специалисты компании "Дороги и Мосты" завершили демонтаж эскалаторного оборудования за 3 месяца вместо запланированных 5, работая в круглосуточном режиме. Сейчас на объекте выполняется гидроизоляция заобделочного пространства и бетонирование фундамента под новые эскалаторы. В строительстве задействовано около 60 человек.

По словам заместителя начальника метрополитена Олега Глазунова, реконструкция проходит по плану. В мае 2027 года вестибюль должен открыться для пассажиров, а к 2029 году будет введен в эксплуатацию Единый диспетчерский центр метрополитена.

Во время работ строители столкнулись с бетонной плитой, не указанной в документации. Проверка показала, что это защитное сооружение 60-х годов, относящееся к периоду холодной войны. Часть конструкции аккуратно удалили методом алмазной резки, не нарушив устойчивость тоннеля.

Станцию "Фрунзенская" закрыли для входа с 15 мая прошлого года.

Фото: Telegram / Подземник