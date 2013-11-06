В Петербурге планируют открыть 16 новых станций метро до 2035 года

Смольный озвучил сроки запуска новых станций метро в городе к 2035 году.

До 2035 года в Петербурге собираются ввести в эксплуатацию 16 новых станций метро. Первую откроют уже в 2025 году, остальные будут запускать поэтапно.

Власти Петербурга объявили планы по расширению метрополитена. Согласно информации Смольного, до 2035 года в городе появятся 16 новых станций. Первая из них должна быть введена в работу уже в 2025 году. К 2030 году планируется открытие еще 10 станций. Завершить проект предполагается к 2035 году, когда пассажирам станут доступны оставшиеся 5 объектов.

Точные адреса и линии, на которых будут расположены новые станции, пока не уточняются. Решение о графике строительства принято в рамках программы развития транспортной системы города.

Фото: Piter.TV