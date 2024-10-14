С понедельника станция метро "Нарвская" изменит режим работы

Пассажиров подземки просят учитывать изменения графика работы станции при планировании маршрутов передвижения.

Режим работы станции петербургского метро "Нарвская" временно изменится из-за ремонтных работ на эскалаторе. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу подземки.

Согласно официальному объявлению, с 25 августа по 17 ноября 2025 года рабочие дни станция будет функционировать особым образом: с 8:10 до 9:10 утра пассажиры не смогут войти внутрь вестибюля, а вечером, с 16:45 до 19:00, доступ ограничат частично.

Метрополитен предупреждает, что указанные временные интервалы могут быть откорректированы при необходимости.

