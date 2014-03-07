Петербург готовится к техническому открытию станции Юго-Западная в 2025 году

Строительство первой станции коричневой линии метро завершится до конца года.

Первая станция новой линии петербургского метрополитена может быть технически запущена до конца текущего года. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок.

Станция "Юго-Западная" (проектное название "Казаковская") Красносельского района готовится к техническому открытию в 2025 году. Строительно-монтажные работы на станциях "Юго-Западная" и "Путиловская" ведутся согласно утвержденному графику с завершением до конца года. Особой сложностью отличается сооружение пересадочного узла между станцией "Путиловская" и станцией "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии.

Окончательное решение о вводе в эксплуатацию принимает городская администрация после получения разрешительной документации. Значительная часть финансирования строительных работ по данному проекту заложена в бюджете на 2026 год. Первоначальные планы предусматривали открытие участка в 2024 году одновременно со станцией "Горный институт".

Ранее сообщалось, что первый поезд "Балтиец" для синей линии метро направился в Петербург.

Фото: АО "МССС"