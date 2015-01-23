Первый поезд "Балтиец" для синей линии метро направился в Петербург

Петербург получит новый поезд с системой пожаротушения и USB-розетками.

На предприятии "Метровагонмаш" изготовлен первый состав "Балтиец" для второй линии Петербургского метрополитена. Поезд направлен в Северную столицу для окончательной сборки на АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод".

На заводе вагоны доукомплектуют салонными элементами, дверями и проведут первичные испытания. В сентябре 2024 года компания "Трансмашхолдинг" представила эскиз этой модификации. В поездах изменили расположение USB-розеток, обновили форму и монтаж поручней, а для сидений разработали новый дизайн с изображением фрагмента Петропавловской крепости.

Составы оснащены автоматической системой пожаротушения, безмасляным мотор-компрессором и тормозным оборудованием с расширенными возможностями диагностики. После завершения сборки первый "Балтиец" поступит в депо ТЧ-6 "Выборгское" и выйдет на синюю линию. До 2030 года планируется полностью обновить парк, заменив 77 старых вагонов на новые поезда этой серии.

Фото: Telegram / Александр Беглов