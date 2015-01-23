  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первый поезд "Балтиец" для синей линии метро направился в Петербург
Сегодня, 20:46
184
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Первый поезд "Балтиец" для синей линии метро направился в Петербург

0 0

Петербург получит новый поезд с системой пожаротушения и USB-розетками.

На предприятии "Метровагонмаш" изготовлен первый состав "Балтиец" для второй линии Петербургского метрополитена. Поезд направлен в Северную столицу для окончательной сборки на АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод".

На заводе вагоны доукомплектуют салонными элементами, дверями и проведут первичные испытания. В сентябре 2024 года компания "Трансмашхолдинг" представила эскиз этой модификации. В поездах изменили расположение USB-розеток, обновили форму и монтаж поручней, а для сидений разработали новый дизайн с изображением фрагмента Петропавловской крепости.

Составы оснащены автоматической системой пожаротушения, безмасляным мотор-компрессором и тормозным оборудованием с расширенными возможностями диагностики. После завершения сборки первый "Балтиец" поступит в депо ТЧ-6 "Выборгское" и выйдет на синюю линию. До 2030 года планируется полностью обновить парк, заменив 77 старых вагонов на новые поезда этой серии.

Ранее на Piter.TV: "Надежда" пробила уже 1592 кольца тоннеля в направлении к станции "Каменка". 

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: балтиец, петербургское метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Видео, Интервью,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии