В петербургском метро появился третий синий "Балтиец"

Метрополитен Петербурга получил 17 февраля третий состав "Балтиец" в синем исполнении от Октябрьского электровагоноремонтного завода. Поезд прибыл на станцию "Автово", рассказали в пресс-службе подземки.

Сначала состав пройдет техническую проверку, после чего стартует обкатка. Планируются тестирование дверей и системы безопасности, а также отделка салонов. Первый и второй "Балтийцы" уже проходят пусконаладочные работы.

Всего в метро поставят 950 новых вагонов.

Фото: Telegram / Метро. Повседневности