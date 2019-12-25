  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском метро появился третий синий "Балтиец"
Сегодня, 14:58
94
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском метро появился третий синий "Балтиец"

0 0

Сначала состав пройдет техническую проверку, после чего стартует обкатка.

Метрополитен Петербурга получил 17 февраля третий состав "Балтиец" в синем исполнении от Октябрьского электровагоноремонтного завода. Поезд прибыл на станцию "Автово", рассказали в пресс-службе подземки. 

Сначала состав пройдет техническую проверку, после чего стартует обкатка. Планируются тестирование дверей и системы безопасности, а также отделка салонов. Первый и второй "Балтийцы" уже проходят пусконаладочные работы. 

Всего в метро поставят 950 новых вагонов. 

Ранее на Piter.TV: на Фрунзенско-Приморскую линию вышел первый состав фиолетового "Балтийца". 

Фото: Telegram / Метро. Повседневности  

Теги: балтиец, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии