На Фрунзенско-Приморскую линию вышел первый состав фиолетового "Балтийца"

На Фрунзенско-Приморскую линию в петербургском метро вышел первый состав фиолетового "Балтийца" с пассажирами. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 9 февраля.

Уточняется, что в вагонах установлены дополнительные поручни, также улучшена их форма в зоне дверных проемов. Кроме того, увеличена высота ограничительного стекла в зоне дверей. Появилась более надежная система электроснабжения, изменена система вентиляции салона.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции метро "Пушкинская" обнаружили повреждения. В рамках комплексного восстановления будут отреставрированы историческая лепнина, освещение, решетки и другое.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга