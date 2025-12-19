  1. Главная
На Фрунзенско-Приморскую линию вышел первый состав фиолетового "Балтийца"
Сегодня, 14:49
Уточняется, что в вагонах установлены дополнительные поручни, также улучшена их форма в зоне дверных проемов.

На Фрунзенско-Приморскую линию в петербургском метро вышел первый состав фиолетового "Балтийца" с пассажирами. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 9 февраля. 

Уточняется, что в вагонах установлены дополнительные поручни, также улучшена их форма в зоне дверных проемов. Кроме того, увеличена высота ограничительного стекла в зоне дверей. Появилась более надежная система электроснабжения, изменена система вентиляции салона. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции метро "Пушкинская" обнаружили повреждения. В рамках комплексного восстановления будут отреставрированы историческая лепнина, освещение, решетки и другое. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: метро, фиолетовая ветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

