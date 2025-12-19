На станции метро "Пушкинская"обнаружили повреждения и следы некачественного ремонта

Эксперты КГИОП констатировали неудовлетворительное состояние и запланировали масштабную реставрацию.

Комплексное обследование станции метро "Пушкинская", проведённое Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), выявило многочисленные проблемы в её сохранности. Согласно опубликованному экспертно-техническому заключению, интерьеры перронного зала находятся в неудовлетворительном состоянии.

Специалисты зафиксировали обширный перечень повреждений: загрязнения, поздние окрасочные слои, трещины, утраты отделки, шелушение, деформации, коррозию металла и следы неаккуратных ремонтов. Такая же оценка дана состоянию путевой стены, облицованной белым мрамором, и облицовке стен в целом.

Отдельное внимание было уделено центральному элементу станции — скульптуре Александра Пушкина работы Михаила Аникушина. На ней обнаружены поверхностные загрязнения, наслоения краски, шелушение и пористость гипса. Кроме того, эксперты установили, что левая кисть поэта с веточкой сирени была в ходе поздней реконструкции заменена на элемент, не соответствующий авторскому замыслу. Реставрация скульптуры с возвращением первоначального вида кисти уже запланирована.

В рамках комплексного восстановления также будут отреставрированы историческая лепнина, освещение (люстры и торшеры), решётки, надпись с именем станции, панно "Царскосельский парк", а также приведены в порядок неохраняемые элементы, включая служебные двери и пожарные люки. Станция "Пушкинская", открытая в 1956 году, является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Piter.TV