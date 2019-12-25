На "красной" линии петербургского метро запустили юбилейный поезд "Балтиец"

Запуск уникального состава приурочен к 70-летию метрополитена и открытию новых станций.

На Кировско-Выборгской ("красной") линии петербургского метро начал курсировать новый поезд "Балтиец" в уникальной юбилейной ливрее. Его запуск приурочен к 70-летию метрополитена и открытию первых станций шестой (коричневой) линии, сообщили в городском правительстве.

Как отметили в Смольном, дизайн поезда отражает историю и основные достижения городской подземки за семь десятилетий, визуализируя её эволюцию. Запуск "Балтийца" стал одним из центральных событий праздничной программы, посвящённой юбилею метрополитена, который отмечался 15 ноября 2025 года.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Поезд уже вышел на линию и курсирует в обычном рабочем расписании между станциями. Его запуск символически связывает прошлое и будущее петербургского метро: он работает на первой, исторической линии города, а его появление связано с открытием новой, шестой линии со станциями "Юго-Западная" и "Путиловская".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга