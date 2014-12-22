"Надежда" пробила уже 1592 кольца тоннеля в направлении к станции "Каменка"

Станция "Каменка" в перспективе станет пересадочной на станцию "Шуваловский проспект" и соединит "зеленую" линию с "фиолетовой".

Тоннелепроходческий комплекс "Надежда" продолжает строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метро. На сегодняшний день машина преодолела 1592 кольца тоннеля, прошла строящуюся станцию "Богатырская" и пересекла ЗСД, двигаясь к станции "Каменка". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

Это продолжение "зеленой" ветки, которую начали прокладывать еще в 2017 году от "Приморской" до "Беговой". Теперь линию продлевают в новые кварталы Приморского района.

Станция "Каменка" в перспективе станет пересадочной на станцию "Шуваловский проспект" и соединит "зеленую" линию с "фиолетовой". На площадке станции "Каменка" уже возводят стены. По расчетам, тоннелепроходческий комплекс должен дойти до этой точки к концу октября.

Новые станции появятся:

"Богатырская" – на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта

"Каменка" – на углу Комендантского и Шуваловского проспектов

Губернатор Александр Беглов подчеркивает, что развитие метро остается приоритетом до 2030 года. Сейчас параллельно ведется строительство других линий и проектирование новых станций.

Фото: Piter.tv