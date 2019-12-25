Агрессивную толпу велосипедистов на Васильевском острове задержала полиция

Самому младшему оказалось 16 лет.

Вечером в сквере Александра Володина на Васильевском острове произошел масштабный конфликт между участниками велосипедного сбора и правоохранительными органами.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, несколько сотен велосипедистов, собравшихся под окнами жилых домов на улице Кораблестроителей, устроили шумную вечеринку, что вызвало многочисленные жалобы местных жителей.

Прибывший наряд ППС попытался успокоить толпу, однако в ответ полицейских забросали бутылками, осыпали оскорблениями и угрозами. Когда стражи порядка попытались задержать наиболее агрессивных участников, их попытались отбить другие велосипедисты. После этого началась масштабная погоня за разбегающимися участниками по прилегающим кварталам, многие из которых активно сопротивлялись задержанию.

В результате были составлены десятки административных протоколов, среди задержанных оказались несовершеннолетние — самому младшему всего 16 лет. Из-за переполненности 30-го и 37-го отделов полиции задержанных пришлось распределять по ОВД других районов.

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Фото: Telegram-канал "Дорожный инспектор"