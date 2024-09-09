Пьяный стрелок ранил молодого человека из травмата в Гатчине

Возбуждено уголовное дело.

Накануне, 21 июня, около 4 утра в Гатчине произошел инцидент с применением травматического оружия. Как сообщили в полиции, 44-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения затеял конфликт с компанией молодежи на улице Соборной и выстрелил из травматического пистолета в ногу 22-летнему парню.

Прибывшие на место патрульные оперативно задержали стрелявшего. Пострадавший с ранением бедра был госпитализирован, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV