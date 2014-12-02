Петербургский стрелок стал серебряным призёром чемпионата Европы

Спортсмен завоевал вторую медаль в рамках текущего чемпионата, проходящего во Франции.

На чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который в настоящее время проходит в французском городе Шатору, воспитанник санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства" Анатолий Семененко добавил в свою коллекцию вторую награду турнира - серебряную медаль.

Данная информация была подтверждена пресс-службой Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В дисциплине "Скит-соло" российский стрелок продемонстрировал выдающийся результат, заняв вторую позицию в итоговом протоколе соревнований.

Ранее сообщалось, что на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта квартет российских пловцов в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой завоевал золотые медали в смешанной комбинированной эстафете. О достижении спортсменов сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский через свой официальный телеграм-канал.

Фото: freepik (freepic.diller)