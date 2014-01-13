Росгвардия показала видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба

Штурм крыши проводили сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь".

Росгвардия показала видео с крыши 14-этажного дома в Мурманске, откуда мужчина вел стрельбу. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.

Штурм крыши здания проводили сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь". Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу с крыши дома. Прибывшие на место спецслужбы нейтрализовали стрелка. Отмечалось, что мужчина тяжело ранен. Им оказался местный житель. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ