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Росгвардия показала видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба

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Штурм крыши проводили сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь".

Росгвардия показала видео с крыши 14-этажного дома в Мурманске, откуда мужчина вел стрельбу. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.

Штурм крыши здания проводили сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь". Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу с крыши дома. Прибывшие на место спецслужбы нейтрализовали стрелка. Отмечалось, что мужчина тяжело ранен. Им оказался местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что пьяная компания устроила стрельбу из ракетниц в Колпино.

Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: дом, крыша, мурманск, росгвардия, стрелок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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