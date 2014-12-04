Пьяная компания устроила стрельбу из ракетниц в Колпино

Задержаны четыре человека.

Ночью полиция задержала группу местных жителей, устроивших стрельбу сигнальными ракетами на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл накануне, 29 марта, в 23:17 на Пролетарской улице. Очевидцы сообщили, что несколько нетрезвых людей запускали ракеты в воздух и пытались останавливать проезжающие машины. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

В ходе рейда задержаны трое мужчин 31, 36 и 47 лет, а также 36-летняя женщина. Все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавших в результате инцидента нет. Задержанных доставили в отдел для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV