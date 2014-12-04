Полиция накрыла "резиновую" квартиру на набережной реки Карповки

Молодую девушку убедили оформить регистрацию для 10 приезжих.

Полиция Петроградского района пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией фиктивной регистрации иностранных граждан. Как установили правоохранители, 50-летний местный житель и его 36-летняя сообщница убедили 20-летнюю хозяйку квартиры на набережной реки Карповки за денежное вознаграждение оформить временную регистрацию для 10 приезжих.

По данным следствия, в миграционные документы были внесены заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранцев. Эти поддельные документы затем использовались для легализации их пребывания в России.

Следователями УМВД по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении главного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что школьник получил тяжёлые травмы после падения на детской площадке в Приморском районе.

Фото: Piter.TV