Полиция накрыла "резиновую" квартиру на набережной реки Карповки

Полиция Петроградского района пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией фиктивной регистрации иностранных граждан. Как установили правоохранители, 50-летний местный житель и его 36-летняя сообщница убедили 20-летнюю хозяйку квартиры на набережной реки Карповки за денежное вознаграждение оформить временную регистрацию для 10 приезжих.
По данным следствия, в миграционные документы были внесены заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранцев. Эти поддельные документы затем использовались для легализации их пребывания в России.
Следователями УМВД по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении главного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Фото: Piter.TV
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