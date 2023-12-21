Школьник получил тяжёлые травмы после падения на детской площадке в Приморском районе

Он был госпитализирован с разрывом почки в больницу.

Пятиклассник был экстренно госпитализирован с разрывом почки и другими серьезными повреждениями после падения с игрового комплекса на детской площадке в Приморском районе.

Инцидент произошел вечером накануне на Глухарской улице. По предварительной информации, мальчик сорвался с конструкции высотой около 2,5 метров. В момент происшествия ребенок находился без присмотра взрослых, пишет 78.ru.

Прибывшие медики диагностировали у школьника разрыв правой почки, повреждение надпочечника и другие травмы, характерные для падения с высоты. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.

Фото: Piter.TV