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Школьник получил тяжёлые травмы после падения на детской площадке в Приморском районе
Сегодня, 9:51
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Школьник получил тяжёлые травмы после падения на детской площадке в Приморском районе

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Он был госпитализирован с разрывом почки в больницу.

Пятиклассник был экстренно госпитализирован с разрывом почки и другими серьезными повреждениями после падения с игрового комплекса на детской площадке в Приморском районе.

Инцидент произошел вечером накануне на Глухарской улице. По предварительной информации, мальчик сорвался с конструкции высотой около 2,5 метров. В момент происшествия ребенок находился без присмотра взрослых, пишет 78.ru.

Прибывшие медики диагностировали у школьника разрыв правой почки, повреждение надпочечника и другие травмы, характерные для падения с высоты. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.

Фото: Piter.TV

Теги: разрыв почек, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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