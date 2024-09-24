В Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке

Часть останков находилась дома у подозреваемого.

В Центральном районе города правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) после шокирующего инцидента на Загородной улице.

Сегодня, 29 марта, участковый полиции остановил 78-летнего мужчину, который вёз продуктовую тележку с фрагментами человеческого тела. При осмотре квартиры подозреваемого в этом же доме были обнаружены дополнительные останки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, жертвой преступления стала женщина. Следователи устанавливают личность погибшей и мотивы совершения преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Это уже второй подобный инцидент в городе за последний месяц.

Ранее Piter.TV сообщал, что в канаве у Отдельного парка нашли человеческие останки.

Видео: Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу