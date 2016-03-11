Расчленившего сожительницу в Кировском районе заключили под стражу

До этого фигурант дела полностью признал вину.

Накануне Кировским районным судом Петербурга было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела, совершившего убийство в доме на Балтийской улице, – сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Предположительно, с 16-го на 17-е сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевой удар 21-летней девушке, которая приходилась ему сожительницей. Женщина скончалась, а подозреваемый попытался скрыть тело убитой, расчленив его и залив приобретенной ранее плавиковой кислотой.

Согласно версии следствия, подозреваемый после предпринятых действий попытался скрыться в другом районе. Позже он сообщил бывшей жене о совершенном преступлении; его задержали в Калининграде 23-го сентября; мужчина полностью признал свою вину. Нынче судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21-го ноября.

Напомним, что ранее сегодня сообщалось об убийстве женщины на Арцеуловской аллее.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга