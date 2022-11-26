Петербуржца обвиняют в убийстве женщины на Арцеуловской аллее

Пострадавшая скончалась на месте.

В Петербурге 224-й гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении горожанина, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Установлено, что 22 сентября в квартире дома 21 по Арцеуловской аллее фигурант "из личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесного конфликта с женщиной", нанес ей удар кулаком в голову, после чего избил ногой. Пострадавшая скончалась на месте.

Обвиняемый отказался давать показания, оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда. Срок меры – по 21 ноября.

Известно, что убийцей является 29-летний курсант, а погибшей – 41-летняя петербурженка. Молодой человек и женщина познакомились в ночном клубе, в тот же вечер произошло указанное преступление.

Ранее на Piter.TV: убийца 21-летней сожительницы из Кировского района признал вину.

Фото: Piter.TV