Убийца 21-летней сожительницы из Кировского района признал вину

Ему избирают меру пресечения.

В Петербурге по факту совершения преступления, предусмотренного 105-й статьей УК РФ, предъявлено обвинение 36-летнему мужчине, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что с 16-го на 17-го сентября в доме на Балтийской улице было совершенно убийство женщины. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевой удар 21-летней девушке, с которой вместе проживал.

Сожительница скончалась на месте, после чего, по версии следствия, мужчина расчленил тело женщины и попытался скрыть улики, а заодно скрылся сам. О преступлении он сообщил бывшей супруге, которая не преминула сообщить об этом в полицию. 22-го сентября подозреваемый был задержан в Калининграде.

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что убивший мужчину в тубдиспансере на Звездной улице был отправлен в колонию на 8 лет.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу