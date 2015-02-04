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17 сентября, 15:48
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Убивший мужчину в тубдиспансере на Звездной улице отправлен в колонию на 8 лет

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Обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В Петербурге вынесли приговор по уголовному делу об убийстве мужчины в городском противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. 

Установлено, что 14 февраля обвиняемый, находясь состоянии наркотического опьянения в тубдиспансере на улице Звездной, в ходе конфликта напал на 65-летнего пациента и нанес ему не менее трех ударов ножом в спину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. 

Собранные следственным отделом по Московскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему петербуржцу в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Так, фигурант отправлен в колонию строгого режима на 8 лет. 

Ранее на Piter.TV: мать жестоко убитой школьницы из Петербурга обжалует приговор суда. 

Видео: Piter.TV

Теги: звездная улица, тубдиспансер, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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