Убивший мужчину в тубдиспансере на Звездной улице отправлен в колонию на 8 лет

Обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В Петербурге вынесли приговор по уголовному делу об убийстве мужчины в городском противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Установлено, что 14 февраля обвиняемый, находясь состоянии наркотического опьянения в тубдиспансере на улице Звездной, в ходе конфликта напал на 65-летнего пациента и нанес ему не менее трех ударов ножом в спину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Собранные следственным отделом по Московскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему петербуржцу в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Так, фигурант отправлен в колонию строгого режима на 8 лет.

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Видео: Piter.TV