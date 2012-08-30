Мать жестоко убитой школьницы из Петербурга обжалует приговор суда

Девочку убили подростки весной прошлого года.

Мать 13-летней девочки, жестоко убитой двумя подростками весной 2023 года в Приморском районе Петербурга, обжалует приговор суда. Об этом женщина рассказала 78.ru.

Напомним, трагедия произошла 30 апреля 2023 года. Тогда 16-летний юноша и 15-летняя девушка пригласили 13-летнюю знакомую в лесополосу около Парашютной улицы на пикник. На деле же парень в какой-то момент достал молоток и несколько раз ударил им девочку по голове. Подруга юноши всё снимала на телефон. Пострадавшая скончалась на месте от травм. Подростки поместили тело в заранее выкопанную яму и скрылись. Также они пытались ввести в заблуждение мать погибшей, вступив с ней в переписку с телефона девочки.

Суд отправил обоих подростков в воспитательную колонию: парня на 7 лет, девушку – на 6 лет. Мать погибшей девочки будет добиваться пересмотра дела, так как в СИЗО один день идёт за полтора и виновные уже через 3-4 года будут на свободе.

Также жалобу на приговор подали адвокаты и законные представители осужденных детей.

Максимальное наказание для несовершеннолетних – не более десяти лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV