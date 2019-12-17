В убийстве школьницы в Петербурге в 2023 году признаны виновными двое подростков

Напомним, 16-летний петербуржец и его 15-летняя знакомая решили совершить убийство для собственного самоутверждения.

Подростки признаны виновными в убийстве школьницы в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Доказательства, собранные следственным отделом по Выборгскому району, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух несовершеннолетних. Им вменяют пп. "в", "ж" ч. 2 ст. 105, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (совершение убийства малолетней группой лиц по предварительному сговору и кража с банковского счета).

Напомним, 16-летний петербуржец и его 15-летняя знакомая решили совершить убийство для собственного самоутверждения. В качестве потерпевшей они выбрали общую знакомую – 13-летнюю девочку. Для захоронения погибшей в лесном массиве у Парголово они заранее выкопали яму.

В апреле прошлого года под обманным предлогом фигуранты пригласили школьницу на пикник в заранее приготовленное место, где 16-летний подросток нанес девочке множественные удары молотком по голове. Позже они совместно поместили тело в яму и похитили с банковского счета потерпевшей, переведя через приложение в мобильном телефоне, денежные средства, которыми потратили.

Судом 16-летнему фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в воспитательной колонии, 15-летней обвиняемой – 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее на Piter.TV: задержан петербуржец, подозреваемый в покушении на убийство своего 14-летнего сына.

Фото: Piter.TV