Задержан петербуржец, подозреваемый в покушении на убийство своего 14-летнего сына

Мужчина душил подростка.

По подозрению в покушении на убийство своего 14-летнего сына задержан мужчина. Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), рассказали 31 июля в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 29 июля злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по Ленинскому проспекту, сдавил руками шею своего сына, сопровождая действия словесными угрозами. С телесными повреждениями подросток обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранне на Piter.TV: задержан мужчина, стрелявший на детской площадке в Колпино.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу