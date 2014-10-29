Задержан мужчина, стрелявший на детской площадке в Колпино

Им оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга.

Полицией Колпино задержан мужчина, стрелявший на детской площадке и ранивший 10-летнюю девочку. Об этом рассказали в МВД.

Вечером 25 июля в полицию Колпинского района поступило заявление от местной жительницы, о том, что около 16:00 на детской площадке у дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в Колпино неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону её 10-летней дочери.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Злоумышленник был установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Им оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга.

А накануне на Ленинском проспекте пьяный петербуржец подстрелил десятиклассницу.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)