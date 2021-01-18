На Ленинском проспекте пьяный петербуржец подстрелил десятиклассницу

Он стрелял из окна своей квартиры из пневматического пистолета.

В Красносельском районе стрелок из окна ранил несовершеннолетнюю девушку. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию 30 июля в третьем часу ночи в полицию поступило сообщение от девушки, что неизвестный из окна второго этажа дома 55, корпус 3 по Ленинскому проспекту выстрелил из пневматического пистолета, ранив её подругу. Несовершеннолетнюю ученицу 10 класса увезли в больницу. Её госпитализировали с пулевым ранением носа, в состоянии средней степени тяжести.

Полицейскими по подозрению в стрельбе был задержан пьяный 31-летний петербуржец. Он стрелял из окна своей квартиры из пневматического пистолета. Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о покушении на убийство малолетней в Колпино.

Фото: Piter.tv