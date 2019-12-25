Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о покушении на убийство малолетней в Колпино

В СМИ сообщалось, что 25 июля неустановленный мужчина выстрелил из пневматического оружия в 10-летнюю девочку, находившуюся на детской площадке во дворе дома по улице Веры Слуцкой.

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело о покушении на убийство малолетней девочки в Петербурге. Об этом сообщили в СК России.

В СМИ сообщалось, что 25 июля неустановленный мужчина выстрелил из пневматического оружия в 10-летнюю девочку, находившуюся на детской площадке во дворе дома по улице Веры Слуцкой в Колпино. Пострадавшая с травмой грудной клетки была доставлена в медицинское учреждение.

Расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Также накануне выпивший москвич стрелял в воздух из травмата на детской площадке в Красном Селе.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)