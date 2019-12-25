В Петербурге разыскивают стрелявшего в 10-летнюю девочку на детской площадке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают стрелявшего в несовершеннолетнюю на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 27 июля.

В полицию 25 июля поступило заявление от жительницы Колпино о том, что на детской площадке у дома 89к4 по улице Веры Слуцкой неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону ее 10-летней дочери.

Также из травмпункта детской городской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что в присутствии матери пострадавшая девочка была осмотрена, у нее обнаружена ушибленная рана груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранителями приняты меры к установлению лиц, причастных к преступлению.

Ранее мы рассказывали о том, что на бульваре Новаторов пьяная компания из пневматики повредила соседское окно и машину.

Фото: Piter.TV