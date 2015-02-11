На бульваре Новаторов пьяная компания из пневматики повредила соседское окно и машину

Полицейскими были задержаны 19-летняя второкурсника техникума и двое петербуржцев 19 и 22-х лет.

В Кировском районе Петербурга задержали нетрезвую компанию, которая стреляла из пневматики по деревьям, но попала в квартиру и в машину. Об этом стало известно Piter.tv.

Около четырех часов утра 16 июля жительница дома 17 по бульвару Новаторов проснулась от звука выстрела. Оказалось, что кто-то выстрелил в её окно на кухне, и стекло разлетелось от пули. Женщина увидела, что стреляют с 9-го этажа дома №29 и позвонила в экстренные службы.

Полицейскими были задержаны 19-летняя второкурсника техникума и двое петербуржцев 19 и 22-х лет. Находясь в съемной квартире в состоянии опьянения, молодые люди стреляли из пневматики по деревьям, но из-за нетрезвого состояния повредили стеклопакет соседки из дома напротив, а также капот, лобовое стекло, крыло и пассажирскую дверь припаркованного автомобиля Škoda Karoq.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Один из молодых людей ранее был судим за угон. Его задержали и поместили в камеру. Остальных отпустили под обязательство о явке.

Ранее семиклассник стрелял по окнам школы в Приморском районе.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)