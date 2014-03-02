Семиклассник стрелял по окнам школы в Приморском районе

Школьника доставили в отделение полиции, где он был допрошен и передан родителям под письменное обязательство о явке.

Утром в четверг, 11 июля, полицией было получено сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте о том, что неизвестный стрелял по оконным рамам учебного заведения. Об этом стало известно Piter.TV.

При прибытии к месту происшествия полицейскими установлено, что за день до этого в 16:00 были замечены трещины на стеклах нескольких учебных кабинетов.

Установлено, что к данному инциденту причастен один из учащихся, 14-летний семиклассник. Подросток выпустил выстрелы из пневматического пистолета по оконным рамам школы.

Школьника доставили в отделение полиции, где он был допрошен и передан родителям под письменное обязательство о явке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV