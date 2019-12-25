Выпивший москвич стрелял в воздух из травмата на детской площадке в Красном Селе

Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали местного жителя, стрелявшего в воздух в сквере на детской площадке в Красном Селе. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 июля в полицию обратилась 27-летняя жительница Красного Села. Она сообщила, что между домами 71 и 73 по проспекту Ленина в сквере на детской площадке неизвестный выстрелил в воздух из предмета похожего на пистолет.

У дома 73 по проспекту Ленина был задержан 37-летний неработающий житель Москвы, который после употребления спиртных напитков несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Ранее на бульваре Новаторов пьяная компания из пневматики повредила соседское окно и машину.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)