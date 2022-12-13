Следователи показали видео с места убийства петербургской школьницы

Задержаны 16-летний петербуржец и его 15-летняя знакомая.

В Петербурге продолжается расследование по факту убийства 13-летней школьницы в лесополосе в Приморском районе города. СК по Санкт-Петербургу показал видео с места преступления.

Напомним, по данным следствия, подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения. В качестве потерпевшей они выбрали их общую 13-летнюю знакомую. В лесном массиве у поселка Парголово они заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) совместно с сотрудниками регионального управления МВД РФ задержаны 16-летний петербуржец и его 15-летняя знакомая.

Видео: СК по СПб