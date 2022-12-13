СК показал кадры с места убийства семиклассницы в лесу в Парголово

СК: подростки убили семиклассницу без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения

В Петербурге задержаны подростки, подозреваемые в убийстве семиклассницы. Подробности рассказали в пресс-службе СК России по Санкт-Петербургу.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) совместно с сотрудниками регионального управления МВД РФ задержаны 16-летний петербуржец и его 15-летняя знакомая.

По данным следствия, подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения. В качестве потерпевшей они выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу 7 класса. В лесном массиве у поселка Парголово они заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей.

Подозреваемые 30 апреля пригласили школьницу под обманным предлогом на пикник в заранее приготовленное место, где 16-летний юноша нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове. Затем подозреваемые поместили тело девочки в яму. Подростки после этого с телефона девочки написали её матери, чтобы ввести женщину в заблуждение. После они разбили мобильный телефон школьницы, который также сбросили в яму с телом и вещами погибшей. Мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы о безвестном исчезновении дочери.

Во время допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Фото: СК по СПб