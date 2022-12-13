В Петербурге подростки заманили семиклассницу в лес, где убили молотком и закопали в яму

Подозреваемые задержаны, их допрашивает полиция.

Полиция в Приморском районе 3 мая откопала тело школьницы. Подозреваемыми в её убийстве являются несовершеннолетние юноша и девушка. Первые детали происшествия стали известны Piter.tv.

Семиклассница пропала 30 апреля, оказалось, что в этот день около 23:00 она уже была мертва. По предварительной информации, смерть наступила от многочисленных ударов молотком по голове.

После заявления матери о пропажи дочери полицейские начали расследование, во время которого наткнулись на Telegram-канал некоего 16-летнего И., знакомого погибшей. В одном из постов он фактически признавался в убийстве. После этого к школьнику нагрянули полицейские. Подросток сознался, что 30 апреля около 23:00 в лесополосе у речки Каменка, в 100 метрах от Парашютной улицы он совместно со своей знакомой по предварительному сговору убил 13-летнюю В. Отмечается, что яма была выкопана заранее. Также была опрошена 15-летняя знакомая юноши. Она рассказала, что снимала на видео тот момент, когда И. ударил несколько раз по голове молотком семиклассницу. После этого школьница помогла юноше закопать труп и личные вещи погибшей.

Расследование продолжается, выясняются мотивы преступления.

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Фото: Piter.tv