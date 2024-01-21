В канаве у Отдельного парка нашли человеческие останки

Пакет с останками нашли после таяния снега.

В канаве у Отдельного парка в Пушкине местные жители обнаружили человеческие кости, включая череп и позвонки. По предварительным данным, останки принадлежат пожилому человеку и пролежали в земле не менее 3–4 лет.

Как пишет "Фонтанка", череп в пакете был замечен прохожим после таяния снега. Изначально предполагалось, что его специально принесли к месту обнаружения. Однако при осмотре территории были найдены и другие кости, что опровергло первоначальную версию.

Сейчас эксперты устанавливают точные обстоятельства смерти и личность погибшего. Более детальную информацию предоставит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Piter.TV сообщал, что два человека погибли в пожаре под Петербургом.

Фото: Фонтанка