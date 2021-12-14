Считается, что примерно 30 человек погибли от рук преступников.

На западе Мексики нашли свыше 50 мешков с человеческими останками. Об этом жителям страны рассказали местные журналисты с телеканала Televisa. В СМИ уточнили, что информация предоставлена сотрудниками общественной организации, которая ведет поиски граждан и занимается пропавшими без вести. Они нашли свыше 50 мусорных пакетов, в которых находились кости. Инцидент произошел на территории штата Халиско, расположенном в западной части государства.

Находка сделана во время осмотра пяти заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига. Участок расположен рядом с Гвадалахарой, столицей региона. На территории обнаружены останки около 30 человек. Все они, предположительно, стали жертвами преступников.

Местные власти уточнили, что количество пропавших без вести в Мексике превышало отметку в 61 тысяч человек по состоянию на январь 2020 года. В 2021 году году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек. Половина всех умышленных убийств производится в шести штатах: Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

Число пострадавших при пожаре в доме в пригороде Парижа достигло 22 человек.

Фото и видео: noticieros.televisa.com