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Число пострадавших при пожаре в доме в пригороде Парижа достигло 22 человек
Сегодня, 10:43
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Число пострадавших при пожаре в доме в пригороде Парижа достигло 22 человек

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Трое серьезно пострадали - еще 19 человек - незначительно.

Число пострадавших при взрыве и пожаре в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье увеличилось до 22 человек. Об этом в новостном сюжете рассказали представители французского телеканала BFM Paris. В экстренных ведомствах уточнили прессе, что у 19 человек фиксируются только незначительные повреждения и ранения. Еще у троих пациентов - тяжелые травмы.

По данным пожарной структуры, взрыв произошел в четырехэтажном здании примерно в 5:30 утра по местному времени (в 7:30 по московскому времени). Сразу после этого очевидцы рассказали о начале пожара. Огонь быстро сумели потушить прибывшие на место спасатели. В ликвидации последствий в районе принимают участие 150 специалистов личного состава экстренных ведомств города. В настоящее время причина взрыва устанавливается.

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Фото и видео: BFM Paris

Теги: париж, хлопок газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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