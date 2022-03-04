Урсула фон дер Ляйен рассказала, что энергопоставки будут предоставлены другими европейским партнерами.

Глава ЕК заявила, что ЕС переживет остаток зимы без газа из РФ, если поставки прекратятся. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранка находится с рабочим визитом в Словакии. Там она встретилась с премьер-министром Эдуардом Хегером. Чиновница считает, что регион успешно переживет завершающийся период без новых энергетических поставок от российской стороны, если Москва откажется от своих обязательств. Далее Евросоюз готов полностью отказаться от получения сырья из России.

Мы должны быть готовы к ответным мерам со стороны России и Кремля. Большая тема здесь сжиженный газ и строительство терминалов для его хранения. Наши партнеры готовы обеспечить нас дополнительными поставками СПГ. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Европейской комиссии рассказала журналистам, что если ситуация на Украине "будет ухудшаться", то ЕС готов ввести новые антироссийские санкции. Урсула поддержала проект ускоренного вступления Киева в состав ЕС. Однако напомнила, что страны-участницы должны провести дискуссию относительно этого вопроса. Сейчас процесс "развивается позитивно".

Премьер Польши предложил отказаться от закупок угля из РФ.

Фото и видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv