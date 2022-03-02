Премьер Польши предложил отказаться от закупок угля из РФ

Матеуш Моравецкий осудил вопрос с коллегой из ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Премьер Польши предложил Евросоюзу отказаться от закупок российского угля. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал во время пресс-конференции в Брюсселе. Матеуш Моравецкий уточнил, что говорил по данной энергетической инициативе с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили вопросы о том, как региону стать независимым.

Сделать независимой Европу от угля…не ввозить российский уголь, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе также не покупать газ. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Моравецкий предложил предоставить Украине план восстановления на сумму €100 млрд. Представитель Польши считает, что Киев должен иметь надежду на то, что страна будет финансироваться со стороны Евросоюза после завершения специальной военной операции РФ на ее территории.

Турция отказалась пропускать три корабля РФ по конвенции Монтрё.

Фото и видео: YouTube / Onet News



