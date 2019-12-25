Турция отказалась пропускать три корабля РФ по конвенции Монтрё

Мевлют Чавушоглу напомнил о действии конвенции Монтрё из-за ситуации на Украине.

Турция отказалась пропускать три российских корабля. Об этом в интервью местному телеканалу Haberturk рассказал министр по внешней политике Мевлют Чавушоглу. Чиновник уточнил, что три боевых корабля базируются за пределами акватории Черного моря. Ранее российская сторона оповестила Анкару о том, что в регион 27-28 февраля отправятся четыре корабля.

Три из них не были зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали: "Не отправляйте эти корабли"...Мы приняли решение, что сейчас идет война. Мы официально оповестили страны-участницы. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В МИД Турции уточнили, что страна намерена применить 19-ю статью Конвенции Монтре о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. Речь идет о запрете прохождения судов через акваторию. Ранее о такой инициативе прессе рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган считает позитивной инициативу ЕС рассмотреть вопрос о вступлении Украины в ЕС.

Фото: www.ntv.com.tr