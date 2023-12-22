  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления школьников в Петербурге
Сегодня, 17:06
50
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления школьников в Петербурге

0 0

Кишечной инфекцией заразились 11 школьников в Приморском районе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль массовое отравление петербургских школьников и поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, в школе №683 Приморского района приостановили учебную деятельность на неделю из-за отравлений детей и сотрудников. Как сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора, зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции, часть из них находится сейчас в стационаре.

"В образовательном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отмечается, организацию питания в школе осуществляет компания "Фирма Флоридан"

пресс-служба Следственного комитета России

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка. 

Ранее Piter.TV сообщал, что Следком начал проверку после отравления студентов в столовой ГАСУ.

Фото: Piter.TV

Теги: александр бастрыкин, массовое отравление, следственный комитет спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии