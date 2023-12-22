Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления школьников в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль массовое отравление петербургских школьников и поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Напомним, в школе №683 Приморского района приостановили учебную деятельность на неделю из-за отравлений детей и сотрудников. Как сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора, зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции, часть из них находится сейчас в стационаре.
"В образовательном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отмечается, организацию питания в школе осуществляет компания "Фирма Флоридан"
пресс-служба Следственного комитета России
В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что Следком начал проверку после отравления студентов в столовой ГАСУ.
Фото: Piter.TV
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