Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления школьников в Петербурге

Кишечной инфекцией заразились 11 школьников в Приморском районе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль массовое отравление петербургских школьников и поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, в школе №683 Приморского района приостановили учебную деятельность на неделю из-за отравлений детей и сотрудников. Как сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора, зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции, часть из них находится сейчас в стационаре.

"В образовательном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отмечается, организацию питания в школе осуществляет компания "Фирма Флоридан" пресс-служба Следственного комитета России

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следком начал проверку после отравления студентов в столовой ГАСУ.

Фото: Piter.TV