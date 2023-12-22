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Школу Приморского района закрыли на неделю из-за массового отравления
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Школу Приморского района закрыли на неделю из-за массового отравления

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Зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции, в стационарах Петербурга остаются 7 учеников.

В школе №683 Приморского района Петербурга приостановили учебную деятельность на неделю из-за отравлений детей и сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора 19 января.

Зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции, в стационарах Петербурга остаются 7 учеников. У двух школьников при лабораторном обследовании выявили норовирус. 

Питание обучающихся и работников осуществляет АО "Фирма Флоридан". Ведомство организовало лабораторное обследование всех сотрудников школы, контактных детей. Кроме того, Управление произвело отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, воды. В учреждении прошли дезинфекционные мероприятия.

Отметим, что в школе и столовой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отсутствуют условия для соблюдения учащимися правил личной гигиены, нарушаются правила мытья посуды. 

Роспотребнадзор поставил ситуацию на контроль. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургской школе у ребенка выявили открытую форму туберкулеза.

Фото: Piter.TV

Теги: массовое отравление в школе, петербургское отделение роспотребнадзора
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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